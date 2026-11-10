Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran’ın Singapur’a atanan yeni büyükelçisi Ahmed Saffari ile görüştü.

Görüşmede Saffari, Tahran ile Singapur arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerini ve mevcut potansiyelin farklı alanlarda iş birliğini genişletmek amacıyla nasıl değerlendirilebileceğini anlattı.

Erakçi, yeni büyükelçiye görevinde başarılar dileyerek, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için çaba gösterilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca Singapur’da yaşayan İran vatandaşlarıyla yakından ilgilenilmesi ve onlara uygun konsolosluk hizmetleri sunulması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Ahmed Saffari, büyükelçi olarak atanmasından önce Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ulaştırma ve İletişim Bölümü yöneticisi ve İran Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığında kıdemli uzman olarak görev yapmıştı.