İran Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) çerçevesinde ilişkilerin güçlendirilmesinin fırsatları, zorlukları ve çözüm yolları” başlığıyla 13. Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, ilgili kamu kurumlarının ekonomik işlerden sorumlu yetkilileri katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ekonomik Diplomasi Sorumlusu Ganberi, toplantıda ECO faaliyetleri ve ekonomik iş birliğiyle ilgili kurum ve komitelerin yılın ilk yarısındaki çalışmalarının değerlendirildiğini belirtti.

Ganberi, bu yıl ECO ülkeleriyle ticari alışverişin geliştirilmesi amacıyla bakanlar, kurum yetkilileri ve uzmanlar düzeyinde çok sayıda toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca yakın gelecekte Pakistan ve Tahran’da ECO kapsamında bakanlar ve liderler düzeyinde iki toplantı yapılacağını duyurdu.

ECO üyesi ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde lojistik, transit ve taşımacılığın önemine dikkat çeken Ganberi, üye ülkelerin coğrafi yakınlığının önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Bölgedeki bağlantı koridorlarının önemli bir bölümünün ECO ülkelerinden geçtiğini belirten Ganberi, çok taraflı iş birliğinin ticari ilişkileri geliştirebileceğini söyledi.

Ganberi, Orta Asya’daki beş ülkenin yanı sıra Afganistan, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan ve İran’ın da teşkilatın üyeleri olduğunu hatırlatarak, İran’ın ECO coğrafyasında bu ülkeler arasında bağlantı noktası işlevi gördüğünü vurguladı.

ECO’nun yıllık programının hazırlık aşamasında olduğunu belirten Ganberi, teşkilatla ilişkilerde daha fazla iç koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ganberi, kurumlar arasındaki uyumsuzluğa yol açan engellerin belirlenerek giderilmesi gerektiğini kaydetti.