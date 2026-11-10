İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, yabancı basında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri arasında bir görüşme yapılabileceğine ilişkin yayımlanan haberleri değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların temelsiz olduğunu belirten Erakçi, böyle bir görüşmenin gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir plan bulunmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarının İran’a yönelik tutumunda ve diplomasi sürecinde bir değişikliğe işaret edip etmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erakçi, Trump’ın İran’a karşı savaşın ABD halkı tarafından desteklenmediğini anlamak için kendi vatandaşlarının tepkisini beklememesi gerektiğini ifade etti.

Erakçi, Trump’ın çok daha önce İran’a karşı yürüttüğü savaşta hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ve ulaşamayacağını anlaması gerektiğini belirterek, yaptırımlar ve ekonomik baskı konusunda da yanlış bir yol izlediğini kısa süre içinde göreceğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı, İran’a karşı savaşın ne askeri yöntemlerle ne de yaptırımların artırılmasıyla sona ereceğini vurgulayarak, tek çözümün saygılı bir dil kullanılması, diplomasiye başvurulması ve iki günlük planda açıklanan İran’ın talepleri ile şartlarının yerine getirilmesi olduğunu kaydetti. Erakçi, söz konusu planın hâlâ masada olduğunu belirtti.