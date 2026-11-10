Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi İran’dan gelebileceği öne sürülen olası tehditlere ilişkin endişeler nedeniyle dün askeri uçaklarını İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Mildenhall Üssü’nden çekti.

Habere göre, ABD’ye ait iki yakıt ikmal uçağı Almanya’ya nakledilirken, diğer bazı uçaklar da farklı bölgelere sevk edildi.

ABD’nin İran’a yönelik tehdit iddialarına ilişkin bugüne kadar somut kanıt sunmaması dikkat çekiyor.

Söz konusu uçak sevkiyatı, ABD’ye ait B-1 bombardıman uçaklarının geçen ay İngiltere’deki Fairford Üssü’nden çekilmesinin ardından geldi. O dönemde de söz konusu kararın İran kaynaklı tehdit endişesiyle alındığı ileri sürülmüştü.

New York Times da üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD’nin İngiltere’nin güneyindeki Fairford Üssü’nde bulunan 12 adet B-1 bombardıman uçağını ani bir kararla bölgeden çektiğini bildirmişti.