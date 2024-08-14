İran Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sahte Siyonist rejim kabinesinin bakanlarının da aralarında yer aldığı bir grup Siyonist yerleşimci tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini şiddetle kınadı.

Kenani bu tür kışkırtıcı eylemleri Siyonistlerin bölgede gerilimi artırma iradesinin açık bir örneği olarak nitelendirdi.

Kenani, bu hain eylemin İsrail rejimi liderlerinin, Filistin'deki Müslüman halkın ve İslam dünyasının dini duygularını inciterek savaş ateşini körükleme niyetinde olduklarını gösterdiğini ifade etti.

Kenani, ABD ve cani Siyonist rejimi destekleyen bazı Batılı ülkelerin, Batı Asya bölgesinin güvenliği ve istikrarından endişe duydukları yönündeki iddialarının doğru olması halinde, bir an önce cani Siyonist rejimi dizginlemeleri ve Gazze Şeridi'ndeki soykırımı ve bu haydut rejimin Filistin'deki ve bölgedeki maceralarına son vermeleri gerektiğini vurguladı.