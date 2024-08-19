İran'dan Gazze'de şehit sayısının artmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani paylaşımında, Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç trajediden tüm hükümetlerin, ulusların ve uluslararası kuruluşların sorumlu olduğunu vurguladı.

Kenani’nin paylaşımında, “Uluslararası toplum ve kuruluşların şaşırtıcı eylemsizliği, İslam ve Arap ülkelerinin etkili eylemde bulunmaması ve ABD ile Batılı müttefiklerinin Siyonist apartheid rejimine desteği nedeniyle Gazze'deki şehitlerin sayısı 40 bini aşmış. Şehitlerin 15 bine yakınını çocuklar oluşturmaktadır. 10 bine yakın Filistinli şehidin naaşı da enkaz altında” ifadelerinde bulundu.

Paylaşımının devamında, “Dünyadaki insanların vicdanlarını, ülkelerin liderleri ve yetkililerini ve uluslararası kuruluşları uyandırmak için bu korkunç istatistikler yükselmeye devam mı etmelidir?!” ifadesini kullanan Kenani, “Sahte bir rejimin uluslararası hukuk ve düzenlemelerin tüm ilke, kural ve düzenlemelerini tüm dünyanın gözü önünde alay etmesi ve köklü bir millete yönelik özgürce ve en iğrenç yöntemlerle soykırım yapması günümüzün medeni görünen dünyası ve sorumlu uluslararası kurum ve kuruluşlar için sonsuz bir utançtır. Tüm hükümetler, tüm uluslar ve uluslararası kuruluşlar Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç felaketten sorumludur ve eğer harekete geçmezlerse tarih mahkemesinde ve insan vicdanında sonsuza kadar kınanacak ve suçlanacaktır” diye kaydetti.