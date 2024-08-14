ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenlendi.

Roketlerin Irak çöllerinden ve Suriye sınırı yakınlarından atıldığı açıklandı.

Bu saldırının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmedi.