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14 Ağu 2024 09:04

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasının yakınında yer alan ABD’nin askeri üssü saldırıya uğradı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenlendi.

Roketlerin Irak çöllerinden ve Suriye sınırı yakınlarından atıldığı açıklandı.

Bu saldırının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmedi.

News ID 1919310

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