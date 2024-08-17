Hizbullah'tan İsrail'e misilleme operasyonu: Onlarca roket atıldı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nin İsrail rejiminin Nebatiye katliamına tepki olarak Yukarı Celile'de rejimin askeri hedeflerine yönelik bir operasyon düzenlediğini bildirildi.

Siyonist İsrail medyası bugün Lübnan'ın güneyinden Yukarı Celile bölgelerine 50'den fazla roket atıldığını bildirdi.

Haberlere Margliot Siyonist kasabasında iki kişinin yaralandığı, Celil'e düzenlenen roket saldırılarında bir binanın ağır hasar gördüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye iline yönelik düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralanmıştı.