Axios'tan iddia: İran, ABD ve Umman Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için geçici anlaşmaya yakın

El Cezire’nin aktardığına göre, Axios bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran, ABD ve Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda geçici bir anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu öne sürdü. ABD’nin söz konusu anlaşmaya ilişkin açıklamayı bugün Çarşamba günü yapmayı planladığı iddia edildi.

Axios’a konuşan kaynaklar, anlaşmanın İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nda 60 gün süreyle uygulanacak ve uzatılabilecek geçici bir mekanizma oluşturulmasını öngördüğünü ileri sürdü.

İddiaya göre, Hürmüz Boğazı üzerinden Fars Körfezi’ne giren tüm gemiler, kuzey güzergâhını ve İran karasularını kullanacak.

Boğazdan çıkarak Umman Denizi’ne ilerleyen gemiler ise güney güzergâhını ve Umman karasularını, İran’la koordinasyon halinde kullanacak.

İddiaya konu anlaşmaya göre, 60 günlük süre boyunca gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi için herhangi bir ücret alınmayacak.

Tarafların ayrıca boğazın orta geçiş koridorunun 30 gün içerisinde mayınlardan temizlenmesi için çalışma yürüteceği öne sürüldü. Hürmüz Boğazı’nın orta geçiş koridorunun, İran ve Umman arasında müzakere edilen kalıcı anlaşma kapsamında gemilerin geçişinde kullanılması planlanıyor.

Habere göre son günlerde Steve Witkoff ile Umman ve İran dışişleri bakanları arasında telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı'nın söz konusu anlaşmayı prensipte kabul ettiği, nihai onayın ise İran liderinin ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin kararına bağlı olduğu iddia edildi.

Öte yandan İranlı yetkililer, Axios’un bu iddiasını şu ana kadar doğrulamadı.