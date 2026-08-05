Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Amman’da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Fidan’ın Amman temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilmesi ve Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Devlet Bakanı Ahmed Attaf ile görüşmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşme gerçekleştirdi.