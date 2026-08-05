Erdebil Valisi'nden Azerbaycan'a ziyaret

İran’ın Erdebil Valisi Mesud İmami Yegane, Azerbaycan sınır gümrük yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, sınır kapılarındaki geçişlerin hızlandırılması, kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gümrük işbirliğinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

İmami Yegane, sınır işbirliklerinin genişletilmesi ve gümrük süreçlerindeki engellerin kaldırılmasının, İran ile komşu ülke Azerbaycan arasındaki ticaretin gelişmesine ve ticaret hacminin artmasına yol açacğını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Erdebil Valisi, “Ticaretin geliştirilmesi, ekonomik diplomasi ve Erdebil eyaletinin Azerbaycan ile olan sınır kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılması gündemimizin en önemli maddelerindendir” dedi.

Görüşmede İran’ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu da hazır bulundu.