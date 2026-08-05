Pezeşkiyan: Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas’ın yeni lideri Halil el-Hayye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede El-Hayy’yi yeni görevinden dolayı tebrik eden Pezeşkiyan, bu atamanın Filistin halkına ve Gazze Şeridi sakinlerine hizmet etme ve onların direnişini güçlendirme yolunda hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Pezeşkiyan, İsmail Heniyye’nin şehadet yıl dönümü vesilesiyle Filistinli şehitleri, özellikle İsmail Heniyye’yi anarak taziyelerini iletti. Heniyye’nin İran ziyareti sırasında katledilmesini, İsrail tarafından işlenmiş “haince bir suç” olarak nitelendirdi.

“İran, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek”

İsrail rejiminin saldırıları karşısında Filistin halkının direnişini öven Pezeşkiyan, İran halkının ve yönetiminin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, Tahran’ın Filistin’e mümkün olan her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Halil el-Hayya’nın Filistinli gruplar arasındaki koordinasyonu güçlendirme çabalarını takdirle karşılayan Pezeşkiyan, İran’ın Filistinli liderlerin müzakere sürecinde aldıkları tüm kararları ve inisiyatifleri desteklediğinin altını çizdi.

“Filistin davası, İslam dünyasının öncelikli meselesidir”

Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin İran topraklarına yönelik son saldırılarına değinerek, tüm bu gelişmelere rağmen Filistin davasının İran dış politikasındaki merkezi konumunu koruduğunu ve İslam dünyasının “birinci meselesi” olmaya devam ettiğini ifade etti.

İslam ülkelerine çağrıda bulunan Pezeşkiyan, ortak çıkarları savunmak ve sınamalarla mücadele etmek adına İslam dünyasında birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hamas liderinden İran'a teşekkür

Görüşmede Hayye ise İran’a Filistin halkına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıların durması ve tüm bölgeye yeniden güvenlik ve istikrarın hakim olması temennisinde bulundu.