Bekayi: İran-Umman görüşmeleri olumlu ilerliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran ile Umman arasındaki görüşmelerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Bekayi, söz konusu görüşmelerin Hürmüz Boğazı’na kıyısı bulunan iki ülke arasındaki müzakereler çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, gemilerin güvenli şekilde gidiş ve dönüş yapabileceği güzergâhların belirlenmesine odaklanıldığını söyledi.

Bu güzergâhların belirlenmesinde tarafların egemenlik haklarının yanı sıra İran ve Umman’ın ulusal güvenlik kaygılarının da dikkate alınacağını ifade eden Bekayi, görüşmelerin şimdiye kadar hem teknik hem de siyasi düzeyde olumlu değerlendirildiğini kaydetti.

Bekayi, İran’ın Umman’la iş birliği içinde, bu stratejik geçiş noktasında deniz trafiğinin gelecekte yönetilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri ve mekanizmaları oluşturmak için çalıştığını belirtti.

İranlı sözcü, görüşmelerin nihai sonuçlarının değerlendirme ve sonuçlandırma sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.