Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı

El-Mesire’nin haberine göre, yerel kaynaklar, Yemen’in başkenti Sana’nın bugün erken saatlerde hava saldırısına hedef olduğunu bildirdi.

Haberde, savaş uçaklarının Sana semalarında uçtuğu sırada kentte şiddetli bir patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Yerel sakinler de patlamanın şiddetinin, sesinin Sana’nın kuzeyinde bulunan Umran vilayetinden dahi duyulacağı seviyede olduğunu aktardı.

Saldırının hedef aldığı bölge, olası can kayıpları ve maddi hasara ilişkin ise şu ana kadar herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.