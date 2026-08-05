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5 Ağu 2026 09:27

Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı

Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı

Yerel kaynaklar, Yemen’in başkenti Sana’da savaş uçaklarının uçuşları sırasında şiddetli bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın sesinin Sana’nın kuzeyindeki Umran vilayetinden de duyulduğu belirtildi.

El-Mesire’nin haberine göre, yerel kaynaklar, Yemen’in başkenti Sana’nın bugün erken saatlerde hava saldırısına hedef olduğunu bildirdi.

Haberde, savaş uçaklarının Sana semalarında uçtuğu sırada kentte şiddetli bir patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Yerel sakinler de patlamanın şiddetinin, sesinin Sana’nın kuzeyinde bulunan Umran vilayetinden dahi duyulacağı seviyede olduğunu aktardı.

Saldırının hedef aldığı bölge, olası can kayıpları ve maddi hasara ilişkin ise şu ana kadar herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

News ID 1937828

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