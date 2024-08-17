İran'ın deniz ticaret filosu güçlenecek

İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi'nin (IRISL) bir Rus şirketine sipariş ettiği 7 bin tonluk geminin inşa sürecinin son aşamada olduğu belirtildi.

Bu geminin bu yılın sonbaharında İran'a teslim edilmesi bekleniyor.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali son günlerde Asrahan'a yaptığı ziyaret sırasında gemi ile ilgili çalışmaları yerinde incelemişti.

Geçtiğimiz sene İran ile Rusya arasında gemi yapımına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Daha önce Rus Birleşik Gemi İnşa Şirketi (USC), İran ve Türkmenistan için gemi yapımı konusu üzerinde çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.