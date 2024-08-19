ABD ile Ermenistan arasında askeri yakınlaşma

MilliGazete'de yer alan habere göre, Rusya'dan uzun yıllar destek gören Ermenistan şimdi de rotasını ABD'ye çevirdi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Vazgen Sarkisyan Askeri Akademisi'nden bir heyet, ABD'nin köklü askeri eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Heyet, özellikle ABD Ordusu'nun Fort Moore'daki Muharebe Eğitim ve Geliştirme Merkezi ile Fort Leavenworth'taki ABD Ordusu Komutanlık ve Kurmay Koleji'nde gerçekleştirilen eğitim programlarını yakından inceledi.

Ziyaretler sırasında, iki ülke arasındaki askeri eğitim alanındaki mevcut iş birliği değerlendirildi.