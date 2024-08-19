Pezeşkiyan, Malezyalı mevkidaşı ile Gazze'yi görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar ikili ilişkilerin son durumunu değerlendirirken, bölgedeki güncel gelişmeleri ve özellikle Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakereleri ele aldı.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Gazze halkına yönelik tutumunu ve Siyonist İsrail'e sağladığı silah desteği eleştiren liderler, Batı'nın izlediği tavrının İsrail rejiminin mazlum ve savunmasız Gazze halkına karşı işlediği suçların devam etmesine yol açtığını vurguladı.

İran ve Malezya liderleri ayıca, Siyonist İsrail'in Gazze'de işlediği suçları, katliamları ve soykırımı durdurmak için İslam ülkelerinin birlik ve koordineli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Telefon görüşmesinde taraflar, Gazze konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'nin yapılmasının etkili bir tedbir olacağını söyledi.