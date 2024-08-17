Putin, Pezeşkiyan'ı resmen BRICS zirvesine davet etti

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, IRNA'ya yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı telefonla arayarak cumhurbaşkanlığı seçim zaferini kutladığını ve BRICS zirvesine davet ettiğini söyledi.

BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek

BRICS Liderler Zirvesi Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.

BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesidir.