  1. İran
20 Ağu 2024 10:39

Suudi Arabistan’da tutuklu iki İranlı hacı yakında sebest bırakılacak

Suudi Arabistan’da tutuklu iki İranlı hacı yakında sebest bırakılacak

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi, Suudi Arabistan’da tutuklu iki İranlı hacının yakın zamanda serbest bırakılacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Alirıza Mehmudi ile Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi arasında 18 Ağustos 2024’te gerçekleşen görüşmede iki İranlı hacının serbest bırakılması konusunu ele alındı.

Görüşmede, Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi, Suudi Arabistan’da gözaltına alınan iki İranlı hacının yakın zamanda serbest bırakılacağını söyledi.

El-Anzi ayrıca iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak, iki İranlı hacıların yakın zamanda İran'a ve ailelerine dönmelerini umduğunu ifade etti.

News ID 1919468

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