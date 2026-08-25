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25 Ağu 2026 11:26

Sana yönetiminden ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Sana yönetiminden ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Sana yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının İran halkına karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olduğunu belirterek bölge ülkelerini Washington'ın eylemlerine araç olmamaları konusunda uyardı.

El Mesire'nin haberine göre, Sana yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, Yemen'in Saba Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının İran halkına karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olduğunu söyledi.

Ebu Ras, ABD'nin askeri seçeneğin başarısızlığa uğramasının ardından yaptırımlara başvurduğunu belirtti.

Sana yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca bölge ülkelerine seslenerek, kendilerini ABD'nin İran halkına yönelik zalimane eylemlerinin bir aracına dönüştürmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

News ID 1938121

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