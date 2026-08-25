Çin'den ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım tehdidine tepki

El Cezire'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a daha fazla yaptırım uygulama tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Pekin'in Tahran ile iş birliğini uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğünü belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, söz konusu iş birliğine müdahale edilmemesi veya engel olunmaması gerektiğini söyledi.

Çin'in gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Lin, ülkesinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacağını ifade etti.

Lin Jian, “ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına karşıyız. Bu yaptırımların uluslararası hukukta hiçbir dayanağı yok.” dedi.

Çin, cuma günü de ABD'nin yaptırım ve baskı politikasının Batı Asya'daki anlaşmazlığı çözüme kavuşturmayacağını açıklamıştı. Bu açıklama, Washington'ın aralarında Pekin'in de bulunduğu ülkelerden İran ekonomisini izole etmeye yönelik çabalara katılmalarını istemesinin ardından gelmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleriyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “Yaptırım ve baskı bu sorunun çözümüne yardımcı olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Lin Jian devamında, Çin'in ilgili tüm taraflara sorumlu davranmaları ve sorunları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulundu.