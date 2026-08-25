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25 Ağu 2026 10:01

BM'den Hürmüz Boğazı açıklaması

BM'den Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD Başkanı'nın sosyal medya paylaşımlarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki durumu normal göstermeye çalıştığı bir dönemde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu önemli su geçidinde gemi trafiğinin durma noktasına geldiğini belirtti.

El Meyadin'e göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin neredeyse durduğunu ve İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana petrol fiyatlarının yüzde 33 arttığını belirtti.

Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, BM'nin ilgili ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve müzakere yoluyla bölgede bir mekanizmanın uygulanmasını değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Guterres ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden gübre tedarik zincirinde yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu. 

Gemilerin seyrinin desteklenmesinin insani bir gereklilik olduğunu belirten Guterres, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin durmasının enerji ve temel ihtiyaç maddelerinin tedarik zincirlerini sekteye uğrattığını ve küresel fiyatların yükselmesine yol açtığını ifade etti.

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolünde olduğunu ve bu bölgeden milyonlarca varil petrol ihraç edildiğini öne sürmesinin ardından geldi.

News ID 1938119

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