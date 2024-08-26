Jackie Chan 2024 Paralimpik Oyunları'nın meşalesini taşıyacak

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni bu hafta Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Bu yıl Fransa’nın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen oyunların meşale taşıma seremonisi dün başladı ve Çarşamba günü sona erecek.

Paralimpik meşalesi, yolculuğu boyunca ünlü isimler tarafından taşınacak. Bu isimler arasında en dikkat çekeni, 70 yaşındaki Hong Konglu aktör Jackie Chan. Sinema dünyasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Chan, özellikle dublörlük becerileriyle tanınıyor.

Ayrıca, 65 yaşındaki Fransız astronot Jean-François Clervoy da Paralimpik Oyunları'nın meşalesini taşıyacak.