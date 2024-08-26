Pezeşkiyan, Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.

Görüşmede İran-Katar ilişkilerine değinen Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin düzeyini ''mükemmel’’ olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin diğer alanlarda da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Katar'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürüttüğü çabaları takdir eden Pezeşkiyan, ''Gazze'de insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal ediliyor, ancak insan haklarını savunduğunu iddia eden ülkeler sessiz kalırken soykırımcılara bile destek veriyorlar.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam ülkeleri ile uluslararası kurallara uyan diğer ülkelerin ortak girişiminin Siyonist İsrail'in destekçilerini bu rejimi dizginlemeye ve Gazze'deki soykırımlarını duurmaya zorlamasını umduğunu dile getirdi.

Abdürrahman Al Sani de görüşmede, Katar Emiri'nin sıcak selamlarını Pezeşkiyan'a ileterek, ''Katar Emiri, iki kardeş ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veriyor. Katar olarak karşılıklı ilişkilerin belirlenen hedeflere ulaşması için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğine inanıyoruz.'' diye konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani Tahran temasları kapsamında bugün İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile de bir araya gelmişti.