Irakçi, Tahran'da Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslara bulunmak üzere bugün Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Katarlı bakan Al Sani, Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve bölgesel konular ele alındı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile de bir araya gelecek.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabine için önerdiği kişiler, 21 Ağustos'ta İran Meclisinde güvenoyu almıştı. Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Irakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olmuştu.