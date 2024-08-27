Buşehr'de 14 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi

İran'ın Buşehr Eyaleti Sınır Muhafızları Komutanı Albay Abdullah Hüsrevi, bugün sabah saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır muhafızlarının bilgi hakimiyeti, operasyonel tedbirler ve teknelerin giriş-çıkışlarının sıkı kontrolü ile mal ve yakıt kaçakçılığına karşı ciddi mücadele çalışmalarını artırdıklarını belirtti.

Üç şüphelinin gözaltına alındığını belirten Albay Hüsrevi, sınır muhafızlarının bir tekneyi ve iki yakıt yüklü aracı yasal belgeleri olmadan durdurduğunu ve toplam 4 milyar 200 milyon riyal değerinde 14 bin litre kaçak mazot ele geçirdiğini açıkladı.

Buşehr Eyaleti Sınır Muhafızları Komutanı, İslam Devrimi Lideri'nin emirleri doğrultusunda eyalet deniz muhafızlarının, dindar ve vatansever halkın desteğiyle, ekonomik suç işleyenlere ve kaçakçılara karşı tüm güçleriyle kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini vurguladı.