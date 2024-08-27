Osmanlı Padişahı’nın İran’a hediye ettiği altın işlemeli kılıç

Tahran Define Müzesi'nde ziyaretçilerin dikkatini çeken eserlerden biri, Osmanlı padişahlarından birine ait olan ve üzeri altın yazılarla süslenmiş bir kılıçtır. Kılıç, Hicri 812 yılına ait olup Osmanlı İmparatorluğu'nun Fetret Devri'nin sonuna denk gelmektedir.

Yıldırım Bayezid'in Timur tarafından esir alınmasından sonra, oğulları arasında iktidar mücadelesi başlamış ve bu mücadele on yıl sürmüştür. Hicri 813 yılında I. Mehmet kardeşlerini yenerek Osmanlı tahtını yeniden kurmuştur. Bu kılıç üzerinde Hicri 812 yılı tarihi yer almakta ve geniş üst kenarında 'Sultan Bayezid oğlu Sultan Mehmet'e aittir' yazılıdır. Muhtemelen son zafer savaşında bu kılıcı kuşanmıştır. Kılıç, Türkçe kahramanlık şiirleri ve fetih ayetleriyle süslenmiştir. Yazılar altınla işlenmiştir. Kılıç Osmanlı palişahı tarafından İran'a hediye edilmiştir.

Osmanlı Padişahı I. Mehmet kimdir?

I. Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 5. padişahıdır ve 1413-1421 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Babası Yıldırım Bayezid, annesi ise Devlet Hatun'dur. I. Mehmet, genellikle "Çelebi Mehmet" olarak da anılır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun "Fetret Devri" olarak bilinen, 1402-1413 yılları arasında süren iç savaş dönemini sona erdirerek Osmanlı Devleti'ni yeniden birleştiren kişi olarak bilinir.

Yıldırım Bayezid, 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur tarafından yenilgiye uğratılıp esir alındıktan sonra, Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları başladı. Bu iç savaş döneminde Mehmet Çelebi, diğer kardeşleri Musa Çelebi, İsa Çelebi ve Süleyman Çelebi ile mücadele etti. Nihayetinde 1413 yılında kardeşlerini mağlup ederek Osmanlı tahtına tek başına sahip oldu ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden birleştirdi.

I. Mehmet'in saltanatı sırasında, Osmanlı Devleti iç istikrarını büyük ölçüde yeniden kazanmış, kaybedilen topraklar geri alınmış ve devletin yeniden güçlenmesi sağlanmıştır. 1421 yılında vefat etti ve yerine oğlu II. Murad geçti. I. Mehmet'in hükümdarlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden toparlanma ve konsolidasyon dönemi olarak kabul edilir.