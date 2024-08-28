Ayetullah Hamanei'den İran-Türkmenistan ilişkilerinin önemine vurgu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Ayetullah Hamanei, Tahran-Aşkabat ilişkilerine değinerek, ''Son yıllarda İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin iyi yönde ilerlediğine tanık olduk, ancak daha fazla işbirliği yapılması için birçok alanda büyük kapasiteye sahibiz.’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, ortak çıkarlara dayalı ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülke için de yararlı olduğunu vurgulayarak, ''Sayın Pezeşkiyan’ın yeni hükümeti döneminde, ikili ilişkilerin genişlemesiyle ilgili çalışmların güçlü biçimde devam etmesini umuyoruz.’’ ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı’nın Türkmenistan'la ilişkileri genişletme konusunda kararlı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, sözlerine şöyle devam etti:

''İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık, ortak komisyonun başkanı olarak, istenilen sonuçlara ulaşmak için iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları takip edecektir.’’

Ayetullah Hamanei, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı'nın Güney-Kuzey otoyolu projesi, Türkmenistan gaz boru hattı geliştirme projesine ilişkin sözlerine de değinerek, ''Bu büyük ve önemli projelerin İranlı uzmanların katılımıyla hayata geçirilmesi iki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da güçlendirecektir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

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