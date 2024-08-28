Pezeşkiyan, Türkmenistan Milli Lideri ile görüştü

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Tahran'a geldi.

Berdimuhammedov, Tahran’daki Saadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretle İran ile Türkmenistan arasındaki devletlerarası diyaloğu güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak olan görüşmelerde, ikili işbirliği ile ilgili konularının ele alınması ve iki ülke arasında yeni etkileşim alanlarının belirlenmesi bekleniyor.

Gurbangulı Berdimuhamedov, 19 Mayıs’ta helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze törenine katılmıştı.