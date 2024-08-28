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28 Ağu 2024 21:00

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem sonrası Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. 19.29'da meydana gelen sarsıntının derinliği 11.3 olarak kayıt düşüldü. Deprem bilim insanlarının sıklıkla uyardığı Helen Yayı aksında gerçekleşti.

Yaklaşık 100 yılda bir deprem ürettiği belirtilen Helen Yayı, ülkemizde Kahramanmaraş depremi sonrası yeniden konuşulmaya başlamıştı. Büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip fayın kırılması halinde ülkemizi, Yunanistan'ı ve Güney Akdeniz'i etkilemesi bekleniyor.

News ID 1919706

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