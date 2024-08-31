Yemen: Aden Körfezi'nde bir gemiyi hedef aldık

Arap medyasına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri bugün yaptığı açıklamada, Aden Körfezi'nde Siyonist İsrail bağlantılı MV Groton isimli bir gemiyi hedef aldıklarını bildirdi.

Yahya Seri, deniz kuvvetleri tarafından füze ve insansız hava araçlarıyla icra edilen operasyonda geminin doğrudan hedef alındığını söyledi.

İsrail rejimi bağlantılı MV Groton gemisi 3 Ağustos'ta da hedef alınmıştı.

İngiltere'nin deniz işleri kurumu UKMTO ve yine İngiltere merkezli güvenlik şirketi Ambrey, 3 Ağustos tarihinde bir füzenin Aden Limanı'nın 125 deniz mili doğusunda bir ticari gemiye isabet ettiğini açıklamıştı.

Gemi hareket takip siteleri, “Groton” gemisinin, Yemen’in füze saldırısına maruz kalmasının ardından Cibuti limanında durduğunu ve Kızıldeniz üzerinden hedefine doğru yola devam etmediğini gösterdi.