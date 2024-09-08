ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı

Al Masirah televizyon kanalına göre, ABD ve İngiltere'den oluşan saldırgan koalisyona ait savaş uçakları, büyük hava saldırılarıyla Yemen'in "Ibb" vilayetini hedef aldı.

Rapora göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları bu sabah Yemen'in merkezinde yer alan "Ibb" vilayetinin doğusundaki "Mitam" bölgesini üç kez hedef aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleti Sözcüsü Yahaya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Marib ili semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.

Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Marib semalarında saldırı görevi sırasında vurularak düşürüldüğü bilgisini verdi.

Sözcü Seri, bununla birlikte, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.