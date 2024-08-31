Pezeşkiyan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Radio İran, TV1 ve IRINN kanallarının ortak programına katılan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta basın mensupları ile basın toplantısı düzenleyeceğim. Asıl amacımız ülkenin kalkınması için çabalamak” dedi.

Pezeşkiyan sözlerinin devamında ulusal birlik kabinesi ile ilgili bir soru hakıında şöyle yanıt verdi:

"Sayın Raisi'nin hükümetinden dört kabine üyesini, ayrıca Sayın Ruhani'nin hükümetinden, bağımsız ve reformist üyelerinden de bazı kişileri seçtik. sözlediğimiz gibi ulusal birlik üzerine bir kabine kurduk. Kabine kurma konusunda baya zaman sarfettik. Sonunda kurduk. Bu konuda Meclis'e teşekkür ediyoruz zira en yüksek oyu bizim kabineye verdiler."

Devamı geliyor..