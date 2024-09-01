Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin nihai rapor yayımlandı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindekileri taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin nihai raporu yayımladı.

Raporda helikopterin elektronik sistemleri askeri uzmanlarca incelendiği ve herhangi bir dış müdahaleye rastlanmadığı bildirildi.

Ayrıca yine raporda parça ve sistemlerde herhangi bir sabotaj izine rastlanmadığı belirtildi.

İran Genelkurmay Başkanlığının, nihai görüşü raporda; “Helikopter kazasının ana nedeni, bahar mevsiminde bölgenin karmaşık iklim ve atmosfer koşulları ile yükseklere doğru yükselen kalın ve yoğun bir sis kütlesinin aniden ortaya çıkması ve helikopterin dağa çarpmasıydı.” şeklinde yer aldı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs Pazar günü Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken Reisi ile Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmami Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi'nin olayda şehit olduğu açıklandı.