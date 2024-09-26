Şehit Reisi'nin heykeli Ahvaz’da görücüye çıkarıldı

Şehit Reisi heykelinin açılış töreninde Şehit cumhurbaşkanının anısına saygı duruşunda bulunan Ahvaz Belediye Başkanı Rıza Emini "Ayetullah Reisi, cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı üç yıl boyunca İran’ın halkına, özellikle de Huzistan'a içtenlikle hizmet etti ve bu onun anısınsa yapabileceğimiz en küçük şeydi" dedi.

Emini ayrıc "Şehit Reisi bir hizmet adamıydı ve şüphesiz onun varlığı ülkenin sorunlarının çözülmesinde etkili oldu. Kuşkusuz bu heykelin dikilmesi bu şehidin anısını her zaman canlı tutacaktır" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter, 19 Mayıs Pazar günü Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık bölgede kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı. Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken Reisi ile Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmami Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi'nin olayda şehit olduğu açıklandı.

