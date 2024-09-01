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1 Eyl 2024 21:02

İran'ın yeni Yemen Büyükelçisi göreve başladı

İran'ın yeni Yemen Büyükelçisi göreve başladı

İran'ın yeni atanan Yemen Büyükelçisi Ali Muhammed Rızai göreve başladı.

İran'ın yeni Sana Büyükelçisi Ali Muhammed Rızai, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Maşat ile bir arya geldi.

Bugün gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Rızai, El-Maşat'a güven mektubunu sundu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, görevine yeni başlayan İran Büyükelçisi Rızai'ye görevinde başarılar diledi.

İran'ın önceki Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu 2021 yılında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

News ID 1919794

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