İran İletişim Bakanı Astana'ya gitti

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşımi, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon, Havacılık Ve Uzay Sanayii Bakanı Zhaslan Madiyev’in davetlisi olarak ESCAP oturumuna katılmak üzere Astana’ya gitti.

Haşımi bu iki günlük gezide ESCAP oturumuna katilmanın yanı sıra bu oturuma katılan diğer ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelerek ikili işbirliğinin geliştirme yollarını görüşecek.

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin beş bölgesel komisyonundan biridir. Üye devletler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacı ile 1947 yılında kurulmuştur.