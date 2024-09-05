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5 Eyl 2024 12:08

ABD'ye ait savaş gemisi İzmir'den ayrıldı

ABD'ye ait savaş gemisi İzmir'den ayrıldı

İzmir Limanı'na demirlemesi tepki çeken ABD'nin USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi bu sabah kenti terk etti.

Filistin'e yıkım ve ölüm götüren ABD savaş gemisi USS Wasp'ın İzmir Limanı'ndan ayrıldığı açıklandı.

Türkiye Komünist Partisi gemi İzmir’i terk edene kadar Onur Nöbeti tutacağını ilan etmiş, dün limanda geminin demirlediği alanın tam karşısından TKP imzasıyla “Yankee Go Home” pankartı sallandırılmıştı.

Gemi, pazartesi günü İzmir Limanı’na demir atmış ve tepkilere neden olmuştu.

İzmir'de gemiye yönelik protesto eylemleri yapılmıştı.

ABD'ye ait savaş gemisi İzmir'den ayrıldı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri de bir ABD askerinin başına çuval geçirmişti. 

News ID 1919881

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