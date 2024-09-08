  1. Spor
8 Eyl 2024 13:48

İranlı halterci Paralimpik rekorunu kırarak altın madalya kazandı

İranlı halterci Paralimpik rekorunu kırarak altın madalya kazandı

İranlı halterci Ali Garipşahi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda erkekler halter 107 kilo mücadelesinde İranlı Ali Garipşahi, 252 kiloluk kaldırışlarıyla, dünya rekoru kırarak altın madalyayı almayı başardı.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu ve 1 Asya Oyunları altını bulunan Garipşahi, ilk kaldırışında 247 kiloyu seçerek başarıyla kaldırdı ve Paralimpik rekorunu kırdı.

Bir sonraki seçiminde 252 kiloluk kaldırışlarıyla rekorunu yineledi.

Bu, İran kafilesinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları'ndaki yedinci altın madalyasıydı.

News ID 1919943

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