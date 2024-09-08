  1. Dünya
  2. Amerika
8 Eyl 2024 16:25

Ayşenur Ezgi Eygi için ABD'de protesto gösterisi

Ayşenur Ezgi Eygi için ABD'de protesto gösterisi

ABD'nin Washington eyaletinde yüzlerce Filistin destekçisi, Türk asıllı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi katleden işgalci rejim İsrail'i protesto etmek amacıyla toplandı.

ABD'nin Washington eyaletinde yüzlerce Filistin destekçisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde işgalci askerler tarafından öldürülen Türkiyeli aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ardından işgal çetesini protesto etmek amacıyla toplandı.

Washington eyaletinin Seattle kentindeki Westlake Park'ta düzenlenen gösteriye siyasetçiler, aktivistler ve öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi katıldı.

Ne olmuştu?

Siyonist İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistin halkına destek olmak amacıyla gösteriye katılan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. ABD vatandaşı da olan Eygi, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

News ID 1919948

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler