Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı, Siyonist yerleşimcilere karşı düzenlenen bir gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi için memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile sonrası toprağa verildi. Cenaze törenine, aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu cok sayıda bakan, politikacı ve halk katıldı.

Kurtulmuş, "Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık cephesinin onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz ve hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Acımız büyüktür ama inşallah Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız" diye konuştu.

Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 21 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya gitmiş, 6 Eylül'de düzenlenen bir protestoda işgalci askerlerin açtığı ateş sonucu başından vurulmuştu.