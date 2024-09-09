Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi hükümetin önceliğidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kenani, İranlı sporcuları Olimpiyat ve Paralimpik yarışmalarda elde ettikleri zaferlerden dolayı tebrik etti.

Kenani ayrıca bilim olimpiyatlarında elde ettiği başarılardan dolayı İranlı öğrencileri tebrik etti.

Kenani bir Ürdün vatandaşının dün Siyonist rejime karşı düzenlediği operasyon hakkında, “Siyonist rejim bölgedeki mutlak bir şerdir. Bu rejim canice eylemleriyle kendisini dünya kamuoyunun öfkesine maruz bırakmış ve insani bir uyanışa neden olmuştur" dedi.

Siyonist rejim bölgedeki mutlak şerdir

Kenani, “Siyonist rejim Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’ın güneyine yönelik cinayetlerini sürdürerek, kendini yeni bir ateş içine sürüklüyor” ifadesini kullandı.

Siyonist rejmin bu sabah Suriye’ye düzenlediği saldırılarıı kınayan Kenani, “Siyonist rejim işlediği cinayetler konusunda hiçbir sınır tanımıyor. Uluslararası toplum Siyonist rejimin maceracı eylemleri karşısında ciddi ve caydırıcı önlemler almalıdır” ifadelerinde bulundu.

Kenani, Siyonist medyada İsrail’in bugünkü Suriye saldırısında İran’a bağlı bazı merkezleri hedef aldığına dair ileri sürülen iddiaları redderedek, “Böyle bir şeyi teyit etmiyoruz. Suriyeli kaynakların aktardığına göre Siyonist rejimin saldırısında Suriye ordusuna bağlı bir aratırma merkezi hedef alınmıştır” dedi.

Asya kıtası ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi 14. Hükümetin önceliğidir

Doğu bölgesi ve eski Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin, hükümetin ve dışişleri bakanlığının öncelikleri arasında yer almaya devam edeceğini belirten Kenani, “Geçmişte varılan anlaşmaların uygulanması ve yeni işbirliği belgelerinin buna dayalı olarak hazırlanması 14. Hükümette ciddi bir şekilde takip edilecektir” ifadelerinde bulundu.

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