İran'ın Ukrayna'daki Maslahatgüzarı Çağrıldı

Reuters haber ajansına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bugün, bir bildiri yayımlayarak İran'ın Kiev'deki maslahatgüzarı Şehriyar Amuzegar'ın çağrıldığını duyurdu.

Kiev'in iddiasına göre, bu adım, Tahran'dan Moskova'ya olası balistik füze sevkiyatına dair medyada yer alan haberlerle ilgili olarak atıldı.

Ukrayna, Şehriyar Amuzegar'a Tahran'ın Moskova'ya balistik füze gönderebileceğine dair iddialarla ilgili olarak derin endişelerini ilettiğini öne sürdü.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddialarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Daha önce defalarca vurgulandığı gibi, İran İslam Cumhuriyeti savaş karşıtı bir tutum benimsemekte ve Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için siyasi bir çözümü desteklemektedir. İran İslam Cumhuriyeti, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana bu çatışmanın bir parçası olmamış ve her zaman bu krizin sonlandırılması için siyasi çözümler ve ikili müzakerelerden yana olmuştur. İran'ın Ukrayna krizine ilişkin ilkesel ve açıklanan tutumu sabit kalmış olup, Rusya'ya balistik füze gönderildiği yönündeki iddialar tamamen temelsizdir ve bazı Batılı ülkelerin siyasi hedefleri doğrultusunda ortaya atılmaktadır."