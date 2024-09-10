Gazze'de şehit sayısı 41 bini aştı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 340 gündür sürüyor.

Gazze'deki Filistin Bakanlığından yapılan son açıklamada, Siyonist İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin şehit olduğu, 100 sivilin de yaralandığı belirtildi.

İşgal oldusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 41 bin 20'ye, yaralı sayısının da 94 bin 925'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.