Gazze'de şehit sayısı 41 bin 182’ye çıktı

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci Siyonist rejimin 344. günde sürdürdüğü saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada işgalci rejimin, son 48 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 64 kişinin şehit olduğu, 155 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 41 bin 182'ye, yaralıların sayısının ise 95 bin 280'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.