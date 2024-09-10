İran, işgal rejimine silah sevkiyatını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin sivilleri katleden Siyonist İsrail'e silah sevkiyatına devam etmesini eleştirdi.

Kenani, ABD hükümetinin Siyonist Rejim'in Gazze Şeridi ve Filistin'in Batı Şeria'sındaki savaş suçlarına destek için silah sevkiyatını kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kenani, ''Şu ana kadar bomba sevkiytının 50 bin tona ulaştığı söyleniyor. Son 11 ayda mazlum Filistin halkına yönelik yapılan soykırımda şehit sayısının ise 41 bin kişiye ulaştığı açıklandı. Bu arada insanlığa karşı işlenen cinayetlerde hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 70'i masum çocuklar ve kadınlardır.'' dedi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana bomba yağdıran İsrail ordusunun saldırılarına tepki gösteren Kenani, ''Siyonist Rejim, Gazze Şeridi'nde yaşayan her Filistinlinin üzerine ortalama 36 kilo bomba ve roket attı. Bu, barbarlıkta bir dünya rekorudur.'' ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, Batı ülkelerinin İsrail ordusunun ölüm makinesine sağladığı silah yardımlarının 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Ocak 1951'de yürürlüğe giren Soykırım Sözleşmesine aykırı olduğunu belirtti.