İran’a karşı herhangi bir saldırı girişiminde bulunanları cezalandıracağız

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ordunun düşman tehditlerine karşı koyma yeteneğine dikkat çekerek, İran’a karşı herhangi bir saldırı girişiminde bulunanların cezalandırılacağını vurguladı.

Tuğamiral Seyyari, kara, hava savunma, hava ve deniz kuvvetlerinde büyük ilerlemeler kaydedildiğini ve birliklere çok sayıda sistem, mühimmat ve ekipman sağlandığını belirtti.

Ordunun tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Tuğamiral Seyyari, mevcut imkanlarla yetinmediklerini ve geleceğe odaklandıklarını ifade etti.

Tuğamiral Seyyari ayrıca, ülkenin savunma kapasitesini ve caydırıcılığını artırmanın önümüzdeki yıl ordu için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.