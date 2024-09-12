İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Çin'e gitti

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, bir heyetin başında ve üst düzey Çinli yetkililerin daveti üzerine Dünya Barışı ve Güvenliği Zirvesi'ne katılmak üzere Pekin'e gitti.

Tuğamiral Seyyari yaptğı bir açıklamada "Dünya Barışı ve Güvenliği" Zirvesi'nin küresel emperyalizm sisteminin hegemonyasına karşı koymak amacıyla 90 ülkeden yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

İran’ın bu zirvedeki tutumunu anlatan Tuğamiral Seyyari, “İran’ın bu zirvedeki resmi tutumu, komşu ülkeler, bölge ve tüm dünya arasında barış ve güvenliğin genişletilmesidir. Komşu ülkeler arasında yakın işbirliğine odaklanarak Hint Okyanusu'nun kuzeyi, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı’nın güvenliğine vurgu yapılacaktır” dedi.

Tuğamiral Seyyari, “Bahsi geçen konular arasında ayrıca Siyonist rejimin sivilleri vahşice katletmesi meselesi, bu suçlara bir an önce son verilmesi ve mazlum Filistin halkının barışa kavuşmasını sağlayacak bir ateşkesin sağlanması meseleleri de yer alacak” ifadesini kullandı.

Tuğamiral Seyyari, İran’in Düna Barış ve Güvenlik zirvesine katılarak, dünyanın tüm ülkeleriyle eğitim, araştırma, teknik ve spor konuları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bilgi alışverişinde bulunmaya ve bölgede ve dünyada kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için ortak tatbikatlar yürütmeye hazır olacağını beyan edeceğini belirtti.