Ensarullah'tan Hizbullah'ı tehdit eden İsrail'e uyarı

Arap medyasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi'nin üst düzey üyelerinden Nasreddin Amer, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Amer, Yemenli grupların İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle düzenlediği operasyona ilişkin, ''Tel Aviv'e isabet eden füze, işgalcilerin Hudeyde saldırısına bir tepki değildi.’’ dedi.

Siyonist karşıtı operasyonlar hakkında Amer, ''Düşmana yönelik operasyonlarımız Gazze savaşı bitene kadar devam edecek. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki her noktayı hedef almaya çalışıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Ameri, Siyonist İsrail’in Lübnan ile çatışmayı genişletme tehditlerine tepki göstererek, ''Hizbullah'ın düşmana ezici bir darbe vurma yeteneğinden eminiz ve herhangi bir savaşta onların yanında yer alacağız.'' açıklamasını yaptı.

Ensarullah yetkilisi, ''Gerektiğinde Lübnanlı direnişçilerin yanında savaşmak üzere yüzbinlerce tam eğitimli ve deneyimli savaşçımızı göndermeye hazırız.'' diye konuştu.