Pakistan'da en büyük Kur'an ziyafeti etkinliği

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum günü münasebetiyle Pakistan’ın Lahur kentinde Mahfel Programı adı altında dünyanın en büyük Kur'an ziyafeti etkinliği düzenlendi.

85 binden fazla kişi katıldığı etkinlik dünya basınına geniş çaplı olarak yansıdı.

Büyükbir kalabalığa ev sahipliği yapan bu etkinlik, Pakistan'daki en büyük halka açık etkinliklerden biri olarak kabul edildi.

Daha önce İran’ın Meşhed kentinde bulunan Hz. İmam Riza'nın (a.s) türbesinde Mahfel Programı adı altında dünyanın en büyük Kur'an ziyafeti etkinliği düzenlenmişti.